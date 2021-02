Robert Downey Jr. su un suo possibile ritorno nel MCU: "Mai dire mai" (Di sabato 27 febbraio 2021) Robert Downey Jr. ha svelato che non esclude la possibilità di ritornare nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Iron Man. Robert Downey Jr. è tornato a parlare di un suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe dichiarando che non esclude nessuna possibilità, alimentando così le speranze dei fan che sperano di rivederlo nell'iconico ruolo di Iron Man. L'attore, solo pochi mesi fa, aveva confermato in modo deciso che aveva chiuso con gli adattamenti dei fumetti della Marvel. L'attore Robert Downey Jr., intervistato da GQ, ha ora dichiarato: "Ora ho il mondo reale da salvare. Ma mai dire mai". L'interprete di Iron Man ha infatti fondato la Footprint Coalition: una coalizione di investitori, donatori e narratori il cui obiettivo è ridimensionare la … Leggi su movieplayer (Di sabato 27 febbraio 2021)Jr. ha svelato che non esclude la possibilità di ritornare nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Iron Man.Jr. è tornato a parlare di un suonel Marvel Cinematic Universe dichiarando che non esclude nessuna possibilità, alimentando così le speranze dei fan che sperano di rivederlo nell'iconico ruolo di Iron Man. L'attore, solo pochi mesi fa, aveva confermato in modo deciso che aveva chiuso con gli adattamenti dei fumetti della Marvel. L'attoreJr., intervistato da GQ, ha ora dichiarato: "Ora ho il mondo reale da salvare. Ma maimai". L'interprete di Iron Man ha infatti fondato la Footprint Coalition: una coalizione di investitori, donatori e narratori il cui obiettivo è ridimensionare la …

