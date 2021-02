Report del Consiglio Grande e Generale, seduta del 25 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) I lavori consiliari odierni si concentrano su tre progetti di legge molto specialistici presentati in prima lettura. Per il primo, relativo alla modifica di un articolo della Legge sulla cittadinanza, viene richiesta e accolta la procedura d’urgenza. In particolare, il Pdl “Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 6 della Legge 2 agosto 2019 n.121 – Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla cittadinanza)”, presentato dal Segretario di Stato per gli Affari interni, Elena Tonnini, viene così esaminato e infine approvato a maggioranza. La nuova norma chiarisce la possibilità di estendere non solo ai figli, ma anche ai discendenti la cittadinanza concessa attraverso la sanatoria avviata nel 2019. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) I lavori consiliari odierni si concentrano su tre progetti di legge molto specialistici presentati in prima lettura. Per il primo, relativo alla modifica di un articolo della Legge sulla cittadinanza, viene richiesta e accolta la procedura d’urgenza. In particolare, il Pdl “Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 6 della Legge 2 agosto 2019 n.121 – Integrazioni alla Legge 30 novembre 2000 n.114 (Legge sulla cittadinanza)”, presentato dal Segretario di Stato per gli Affari interni, Elena Tonnini, viene così esaminato e infine approvato a maggioranza. La nuova norma chiarisce la possibilità di estendere non solo ai figli, ma anche ai discendenti la cittadinanza concessa attraverso la sanatoria avviata nel 2019.

