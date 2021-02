Napoli, incendio in appartamento: 2 morti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due anziani sono morti e una persona è rimasta ferita in un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Luigi Mercantini, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Le due vittime avevano 93 e 72 anni. Gravemente ustionato il figlio del 93enne, ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. Sull’accaduto indaga la Polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due anziani sonoe una persona è rimasta ferita in undivampato all’interno di unin via Luigi Mercantini, nel quartiere Fuorigrotta a. Le due vittime avevano 93 e 72 anni. Gravemente ustionato il figlio del 93enne, ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. Sull’accaduto indaga la Polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

