(Di venerdì 26 febbraio 2021)dia dirigere, quinta giornata di ritorno di Serie A. Assistenti: Galetto-Pagliardini. IV uomo: Sacchi. Var: Valeri-Giallatini. Tre i precedenti in Serie A delcon il direttore di gara:-Cagliari 3-0 del 1 ottobre 2017,-Verona 2-0 del 6 gennaio 2018 e Genoa-1-2 del 10 novembre 2018. L'articolo ilsta.

JosephIsola1 : @zielulife2 @sscnapoli Ma parli a nome del Benevento o del Napoli????? - napolista : Napoli-Benevento, l’arbitro sarà Abisso di Palermo Assistenti: Galetto-Pagliardini. IV uomo: Sacchi. Var: Valeri-Gi… - calciodangolo_ : ???#Gattuso vuole rilanciarsi, #Inzaghi per stupire: tutto sul derby campano #NapoliBenevento per la 24^ di #SerieA… - Antonio46863622 : RT @sscnapoli: ?? | #NapoliBenevento sarà diretta dall’arbitro dall’arbitro Abisso di Palermo ?? - manuel85493069 : RT @sscnapoli: ?? | #NapoliBenevento sarà diretta dall’arbitro dall’arbitro Abisso di Palermo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Benevento

Alle 18 derby campano tra il, fresco di eliminazione dall'Europa League, e il. Chiude il programma della 24ª giornata di Serie A il posticipo dell'Olimpico, dove si terrà il big ...Pronta quindi un'eventuale staffetta per spalleggiare Vlahovic, domenica ore 18, ancora problemi per Osimhen Il trauma cranico riportato settimana scorsa ha tenuto fuori ...Domenica c’è il Benevento da affrontare. Il derby è una delle prime partite che dovranno sancire la ‘rinascita’ del Napoli o quantomeno confermare quei miglioramenti caratteriali visti nel secondo ...Sarà l’Arbitro Abisso di Palermo a dirigere Napoli-Benevento, quinta giornata di ritorno di Serie A. Assistenti: Galetto-Pagliardini. IV uomo: Sacchi. Var: Valeri-Giallatini. Tre i precedenti in Serie ...