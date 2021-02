Mihajlovic: “Con la Lazio partita aperta, si inizia sempre dallo zero a zero” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato così alla vigilia della gara contro la Lazio in conferenza stampa: Lazio reduce dalla batosta in Champions, che avversario si aspetta? “Ognuno farà la propria partita, noi non cambieremo la nostra mentalità e non penso neanche loro. Sarà una partita aperta, vediamo che succede. All’andata abbiamo perso con più possesso palla nella loro metà campo, abbiamo tirato più di loro, creato più occasioni di loro: ma abbiamo perso. Dobbiamo cercare di rifare la stessa partita. Per come la vedo io, quando prendi quattro gol dal Bayern forse qualche scoria può restare, anche se hanno perso con una squadra di fuoriclasse. Magari puoi perdere qualche certezza. Serve imporre la nostra mentalità senza far prendere loro coraggio: hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sinisa, tecnico del Bologna, ha parlato così alla vigilia della gara contro lain conferenza stampa:reduce dalla batosta in Champions, che avversario si aspetta? “Ognuno farà la propria, noi non cambieremo la nostra mentalità e non penso neanche loro. Sarà una, vediamo che succede. All’andata abbiamo perso con più possesso palla nella loro metà campo, abbiamo tirato più di loro, creato più occasioni di loro: ma abbiamo perso. Dobbiamo cercare di rifare la stessa. Per come la vedo io, quando prendi quattro gol dal Bayern forse qualche scoria può restare, anche se hanno perso con una squadra di fuoriclasse. Magari puoi perdere qualche certezza. Serve imporre la nostra mentalità senza far prendere loro coraggio: hanno ...

