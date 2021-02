Live - Non è la D'Urso, arriva lo stop ufficiale da Mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Live - Non e la D'Urso ha ricevuto lo stop ufficiale da Mediaset: lo show della domenica sera di Barbara D'Urso si concluderà prima del previsto. Niente da fare per Live - Non è la D'Urso, che ha ricevuto lo stop ufficiale di Mediaset prima del previsto. Un comunicato dell'azienda ha così confermato il rumor circolato già nei giorni scorsi, che aveva spinto personaggi come Nicola Zingaretti e Imma Battaglia a prendere posizione a favore di Barbara D'Urso. Quando si concluderà lo show domenicale di Canale 5? Il prossimo 28 marzo 2021, dopo più di 70 puntate (Live - Non è la D'Urso va in onda dal 2019) in cui lo show serale di Barbara ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021)- Non e la D'ha ricevuto loda: lo show della domenica sera di Barbara D'si concluderà prima del previsto. Niente da fare per- Non è la D', che ha ricevuto lodiprima del previsto. Un comunicato dell'azienda ha così confermato il rumor circolato già nei giorni scorsi, che aveva spinto personaggi come Nicola Zingaretti e Imma Battaglia a prendere posizione a favore di Barbara D'. Quando si concluderà lo show domenicale di Canale 5? Il prossimo 28 marzo 2021, dopo più di 70 puntate (- Non è la D'va in onda dal 2019) in cui lo show serale di Barbara ...

