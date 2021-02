“Le donne della resistenza”, l’Anpi Salerno lancia la campagna tesseramento 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le donne della resistenza: è il tema della campagna tesseramento lanciata dall’Anpi nazionale nel 2021. Per lanciare la campagna di tesseramento, il Comitato Provinciale Anpi Salerno ha previsto un incontro/dibattito, in programma sabato 27 febbraio alle ore 10.30 – in diretta sulla pagina facebook Anpi Salerno e sul canale youtube – con le donne salernitane che, in qualche modo, rappresentano la continuità e l’attualità della resistenza. Interverranno: Sergio Galzigna, figlio della partigiana Caterina Galzigna; Autilia Avagliano, autrice di “din, don, Down”; Titti Santulli, vice ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le: è il temata dalnazionale nel. Perre ladi, il Comitato Provinciale Anpiha previsto un incontro/dibattito, in programma sabato 27 febbraio alle ore 10.30 – in diretta sulla pagina facebook Anpie sul canale youtube – con lesalernitane che, in qualche modo, rappresentano la continuità e l’attualità. Interverranno: Sergio Galzigna, figliopartigiana Caterina Galzigna; Autilia Avagliano, autrice di “din, don, Down”; Titti Santulli, vice ...

matteosalvinimi : Buon lavoro ai nove viceministri e sottosegretari che da oggi completano la squadra della #Lega al governo. Siamo s… - TeresaBellanova : .@ilfoglio_it dedica la sua sovracopertina ai 328 medici italiani rimasti vittima della pandemia. Dietro a ogni cam… - SeaWatchItaly : Come temevamo, il corpo avvistato da #Moonbird su #VosTriton è solo uno fra quelli di almeno altre 41 persone che r… - Antonel08172405 : RT @sheiswonderland: “Non parlatene c’è mia figlia che guarda” “Non fare cose da gay” “Che schifo, che cosa da gay” “Non capisco come poss… - elica3001 : RT @sheiswonderland: “Non parlatene c’è mia figlia che guarda” “Non fare cose da gay” “Che schifo, che cosa da gay” “Non capisco come poss… -