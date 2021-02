La Pupa e il Secchione e viceversa | ecco chi ha vinto

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si è conclusa ieri sera la seconda edizione de Lae illa coppia vincitrice E’ arrivata all’epilogo ieri sera su Italia 1 la seconda edizione de “Lae il” (la quarta se si considerano anche quelle classiche con sole pupe e secchioni del 2006 e 2010): a trionfare è stata la coppia formata da Myrea Stabile e Luca Marini ai quali è stato corrisposto un montepremi pari a 20.000 Euro. La coppia Amante delle paillettes e del rosa, nel vocabolario di Myrea Stabile hanno un posto d’onore le parole “top” e “adoro”. Bionda dal fisico statuario, la ragazza giustifica la sua scarsa preparazione scolastica dicendo di non avere abbastanza memoria a breve termine. Estremamente autoironica, Myrea nasconde sotto ...

