La lectio magistralis di Conte | ' La pandemia ha messo a dura prova la solidità della democrazia'

GiuseppeConteIT : Questo pomeriggio ho tenuto una lectio magistralis presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, d… - fanpage : #GiuseppeConte, durante la sua lectio magistralis all'Università di Firenze, 'punge' Matteo Salvini - SkyTG24 : La lectio magistralis di #Conte all’università di Firenze - reginafiordelis : RT @kiara86769608: Conte (nella lectio magistralis) indica 4 punti fondamentali e un programma x rendere forte e competitiva l'Europa nel m… - SusannaSi : RT @GiuseppeConteIT: Questo pomeriggio ho tenuto una lectio magistralis presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, dal… -

Ultime Notizie dalla rete : lectio magistralis

Giuseppe Conte ha tenuto unanella scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze in cui è tornato anche sylla gestione della pandemia, soffermandosi su tutti i passaggi più delicati dell'...Giuseppe Conte è tornato a fare il professore, ma dell'insegnante - almeno in questa prima- ha molto poco. Nell'Università di Firenze il suo è un ritorno nel segno del passato da premier. Il titolo scelto da lui per tornare in cattedra, anzi sul podio allestito nell'Aula ...Infine, Conte è tornato a ribadire come da questo gravissimo shock si possa ripartire per progettare con più coscienza e lungimiranza il futuro dell'Europa Rivolgendosi direttamente agli studenti, ha ...Poi la lectio magistralis su dedicata alla tutela di salute ed economia "nella pandemia". Un'occasione per ripercorrere le fasi dell'emergenza e le scelte del governo."Con lo scorrere del tempo ...