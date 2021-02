Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile in due versioni, ecco i prezzi ufficiali (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante lo State of Play di ieri sera Sony ha mostrato un nuovo video gameplay dedicato a Kena: Bridge of Spirits. Ember Lab non solo ha catapultato i giocatori nello splendido mondo del gioco, ma ora sappiamo anche che saranno acquistabili due versioni, con i prezzi ufficiali che sono comparsi all'interno di PlayStation Store. Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile sia in versione standard ad un prezzo di 39,99 euro, che in versione Digital Deluxe: quest'ultimo pacchetto contiene oltre al gioco anche la colonna sonora digitale, una skin Rot e un'arma per Kena. Il prezzo in questo caso aumenta di 10 euro, per un totale quindi di 49,99 euro. Kena: ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante lo State of Play di ieri sera Sony ha mostrato un nuovo video gameplay dedicato aof. Ember Lab non solo ha catapultato i giocatori nello splendido mondo del gioco, ma ora sappiamo anche che saranno acquistabili due, con iche sono comparsi all'interno di PlayStation Store.ofsia in versione standard ad un prezzo di 39,99 euro, che in versione Digital Deluxe: quest'ultimo pacchetto contiene oltre al gioco anche la colonna sonora digitale, una skin Rot e un'arma per. Il prezzo in questo caso aumenta di 10 euro, per un totale quindi di 49,99 euro.: ...

