Kena Bridge of Spirits | Bonus preordine | edizioni e requisiti PC

In occasione dello State of Play di Febbraio 2021, è stata annunciata la data di uscita di Kena Bridge of Spirits. Pochi attimi fa il team di sviluppo ha rilasciato ulteriori dettagli, quali Bonus pre-ordine, le edizioni e requisiti PC. Partiamo dalle edizioni del gioco previste, ossia: Standard Edition al prezzo di 39,99 euro; Digital Deluxe Edition al prezzo di 47,99 euro La prima include solo il gioco, la seconda anche un album digitale, una skin dorata per i Rot e uno scettro speciale per Kena. Prenotando il gioco riceverete dei cappellini esclusivci per personalizzare i Rot. Concludiamo ora con i requisiti PC: Kena Bridge of Spirits requisiti ...

