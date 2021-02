Jo e Jackson in Grey’s Anatomy faranno coppia fissa? Parla Jesse Williams (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sin dal primo episodio di questa stagione è parso chiaro come Jo e Jackson in Grey’s Anatomy 17 fossero destinati a stare insieme. In che forma non è ancora chiaro, ma che ci sia un’attrazione e un legame in erba tra i due è parso palese sin dalla première della diciassettesima stagione, dove tra una pandemia e un divorzio i due hanno trovato il modo di consolarsi a vicenda. D’altronde la situazione di Jo e Jackson in Grey’s Anatomy era perfetta perché finissero uno tra le braccia dell’altro: la Wilson sta ancora metabolizzando l’addio di Alex Karev mentre Jackson è reduce da relazioni fallimentari dopo la fine del matrimonio con April, risposatasi con Matthew alla fine della quattordicesima stagione. Inizialmente la loro relazione è stata presentata come ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sin dal primo episodio di questa stagione è parso chiaro come Jo ein17 fossero destinati a stare insieme. In che forma non è ancora chiaro, ma che ci sia un’attrazione e un legame in erba tra i due è parso palese sin dalla première della diciassettesima stagione, dove tra una pandemia e un divorzio i due hanno trovato il modo di consolarsi a vicenda. D’altronde la situazione di Jo einera perfetta perché finissero uno tra le braccia dell’altro: la Wilson sta ancora metabolizzando l’addio di Alex Karev mentreè reduce da relazioni fallimentari dopo la fine del matrimonio con April, risposatasi con Matthew alla fine della quattordicesima stagione. Inizialmente la loro relazione è stata presentata come ...

