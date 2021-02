Indice Rt a quota 1 | situazione in peggioramento Varianti più presenti del ceppo originario

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 20.499 i test positivi al Covid 19 registrati in nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 19.886. Aumento che si registra con meno tamponi effettuati:...

La Tribuna di Treviso

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 20.499 i test positivi al Covid 19 registrati in nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 19.886. Aumento che si registra con meno tamponi effettuati:...... su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Alliance Data System rispetto all',... Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso106. Le indicazioni sono da ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 255.479 casi di positività, 2.575 in più rispetto a ieri, su un totale di 40.148 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...Nel dicembre del 2019 il Fitd aveva sottoscritto l'aumento di capitale di Carige per 300,9 milioni e già alla fine di quell'anno aveva svalutato la partecipazione per 168,3 milioni. Il valore residuo ...