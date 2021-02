Il DPCM Draghi è pronto: ecco cosa prevede (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata cruciale per governo Draghi: in Consiglio dei ministri previsto un passaggio sul nuovo DPCM che dovrà essere firmato prima del 5 marzo. Quel che è certo è che il nuovo decreto non prevederà alcun allentamento delle misure in corso, anzi. L'esecutivo va verso la linea del massimo rigore con l'obiettivo di scongiurare il rischio di ung nuovo (temutissimo) lockdown totale. Il ministro della Salute Roberto Speranza ieri non ha lasciato spazio a immotivati ottimismi: "Marzo sarà un mese difficile". Impensabile quindi abbassare la guardia. Del resto la curva epidemiologica non consente di fare sconti: l'Italia (Lombardia in testa) è nella morsa delle varianti. L'impennata di casi cambierà la mappa delle zone dei colori a partire da lunedì. Oggi è atteso il monitoraggio dell'Iss, con la Lombardia che va vero la retrocessione in ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata cruciale per governo: in Consiglio dei ministri previsto un passaggio sul nuovoche dovrà essere firmato prima del 5 marzo. Quel che è certo è che il nuovo decreto nonrà alcun allentamento delle misure in corso, anzi. L'esecutivo va verso la linea del massimo rigore con l'obiettivo di scongiurare il rischio di ung nuovo (temutissimo) lockdown totale. Il ministro della Salute Roberto Speranza ieri non ha lasciato spazio a immotivati ottimismi: "Marzo sarà un mese difficile". Impensabile quindi abbassare la guardia. Del resto la curva epidemiologica non consente di fare sconti: l'Italia (Lombardia in testa) è nella morsa delle varianti. L'impennata di casi cambierà la mappa delle zone dei colori a partire da lunedì. Oggi è atteso il monitoraggio dell'Iss, con la Lombardia che va vero la retrocessione in ...

