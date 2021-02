Huawei | le innovazioni al MWC 2021 di Shanghai

(Di venerdì 26 febbraio 2021) I progressi nell’innovazione tecnologica promettono di migliorare la qualità della vita e creare un mondo più inclusivo, ecco leal MWCdiAlla cerimonia di apertura del Mobile World Congress, Ken Hu, Deputy Chairman di, ha parlato dell’enorme impatto che il COVID-19 ha avuto sui Paesi, le aziende e le persone in tutto il mondo, nonché del ruolo che la tecnologia svolge nella lotta contro la pandemia. “Innovare non significa solo poter affrontare le sfide di oggi. Significa illuminare il futuro. Quando saremo riusciti a controllare la pandemia, dovremo pensare seriamente a come innovare per migliorare la qualità della vita, rendere le aziende più intelligenti e creare un mondo più inclusivo.” Hu ha inoltre ...

