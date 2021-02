GF Vip 5, Francesco Oppini su Dayane Mello: “È anaffettiva” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dayane Mello ha spiazzato molti, dentro e fuori la Casa del Gf vip 5, mandando al televoto l’amica nella Casa nonché sedicente amore segreto Rosalinda Cannavò, tra cui Francesco Oppini. L’ormai ex gieffino e figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è, non a caso, espresso in modo critico sulla modella brasiliana, in un’intervista esclusiva post-reality. In particolare, ha definito Dayane una persona incapace di provare sentimenti e incoerente, per poi accusarla di aver ad oggi attuato una strategia cinica di gioco, col mero scopo di vincere il reality-show. Secondo Oppini junior, inoltre, la mossa della nomination inferta alla Cannavò si rivelerà controproducente per Dayane. Ma sarà proprio come pronostica l’ex gieffino? Francesco ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 febbraio 2021)ha spiazzato molti, dentro e fuori la Casa del Gf vip 5, mandando al televoto l’amica nella Casa nonché sedicente amore segreto Rosalinda Cannavò, tra cui. L’ormai ex gieffino e figlio di Alba Parietti e Francosi è, non a caso, espresso in modo critico sulla modella brasiliana, in un’intervista esclusiva post-reality. In particolare, ha definitouna persona incapace di provare sentimenti e incoerente, per poi accusarla di aver ad oggi attuato una strategia cinica di gioco, col mero scopo di vincere il reality-show. Secondojunior, inoltre, la mossa della nomination inferta alla Cannavò si rivelerà controproducente per. Ma sarà proprio come pronostica l’ex gieffino?...

