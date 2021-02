Gattuso: «Si può dare di più… con meno infortunati» – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gennaro Gattuso ha spronato la squadra in vista del proseguo di stagione Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Europa League contro il Granada. «Io spero che i miei giocatori in questo momento pensino a dare il massimo e di dare tutto quello che hanno, anzi anche un qualcosa in più. Veniamo da un periodo difficile e penso che il primo responsabile sia io, credo sia giusto che mi assuma tutte le responsabilità. Però voglio vedere una squadra più tranquilla, che deve pensare a dare il massimo. Gli errori in questo momento arrivano perché ti alleni giocando, non ti alleni e non puoi migliorare certi errori. Bisogna ripartire con entusiasmo e avere tutti i giocatori disponibili». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gennaroha spronato la squadra in vista del proseguo di stagione Gennaro, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Europa League contro il Granada. «Io spero che i miei giocatori in questo momento pensino ail massimo e ditutto quello che hanno, anzi anche un qualcosa in più. Veniamo da un periodo difficile e penso che il primo responsabile sia io, credo sia giusto che mi assuma tutte le responsabilità. Però voglio vedere una squadra più tranquilla, che deve pensare ail massimo. Gli errori in questo momento arrivano perché ti alleni giocando, non ti alleni e non puoi migliorare certi errori. Bisogna ripartire con entusiasmo e avere tutti i giocatori disponibili». Leggi su Calcionews24.com

