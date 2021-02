Flash News di Venerdì 26 Febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il report settimanale dell’ISS conferma l’allarme per la situazione epidemiologica in Italia. L’indice nazionale di contagiosità Rt è stabile allo 0,99% ma in dieci regioni è sopra la soglia dell’1. Piemonte, Lombardia e Marche si preparano a passare alla zona arancione. La Basilicata in rosso; Gli ultimi dati confermano l’aumento dei contagi, ieri poco meno 20.000 diagnosi su quasi 350.000 tamponi, con il tasso di positivi che è salito al 5,6%. In crescita i ricoveri in terapia intensiva e i morti, purtroppo sono sempre alti: 308; Le prossime misure anti Covid sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Via libera anche allo spacchettamento di alcuni Ministeri e alla riforma dello sport. All’esame anche il possibile avvicendamento alla guida della protezione civile, con l’attuale capo Borrelli che è in scadenza; Il pressing di Draghi sull’UE: il Premier chiede di accelerare sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il report settimanale dell’ISS conferma l’allarme per la situazione epidemiologica in Italia. L’indice nazionale di contagiosità Rt è stabile allo 0,99% ma in dieci regioni è sopra la soglia dell’1. Piemonte, Lombardia e Marche si preparano a passare alla zona arancione. La Basilicata in rosso; Gli ultimi dati confermano l’aumento dei contagi, ieri poco meno 20.000 diagnosi su quasi 350.000 tamponi, con il tasso di positivi che è salito al 5,6%. In crescita i ricoveri in terapia intensiva e i morti, purtroppo sono sempre alti: 308; Le prossime misure anti Covid sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Via libera anche allo spacchettamento di alcuni Ministeri e alla riforma dello sport. All’esame anche il possibile avvicendamento alla guida della protezione civile, con l’attuale capo Borrelli che è in scadenza; Il pressing di Draghi sull’UE: il Premier chiede di accelerare sui ...

