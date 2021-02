Fedez: "Ho l'ansia, la affronto con terapia e tarocchi" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Fedez sta per salire sul palco dell'Ariston con la collega Francesca Michielin e l'ansia è alle stelle. Sanremo 2021 sarà una grande prova e ha rivelato al settimanale Gente come sta affrontando e tenendo a bada il disturbo psicologico che lo affligge da tempo. Fedez e l'ansia: la confessione Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in scena la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello sono pronti per presentare agli affezionati telespettatori i 26 cantanti in gara e i relativi brani inediti. Tra i Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston c'è anche Fedez, che ha deciso di presentarsi con la collega Francesca Michielin. Com'è normale che sia, il rapper teme la kermesse musicale ed è molto agitato. Intervistato dal settimanale Gente, Federico Lucia ha confessato che soffre ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021)sta per salire sul palco dell'Ariston con la collega Francesca Michielin e l'è alle stelle. Sanremo 2021 sarà una grande prova e ha rivelato al settimanale Gente come sta affrontando e tenendo a bada il disturbo psicologico che lo affligge da tempo.e l': la confessione Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in scena la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello sono pronti per presentare agli affezionati telespettatori i 26 cantanti in gara e i relativi brani inediti. Tra i Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston c'è anche, che ha deciso di presentarsi con la collega Francesca Michielin. Com'è normale che sia, il rapper teme la kermesse musicale ed è molto agitato. Intervistato dal settimanale Gente, Federico Lucia ha confessato che soffre ...

