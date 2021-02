Elefante uccide uomo | letale un possente colpo di proboscide

Ultime Notizie dalla rete : Elefante uccide

Corriere Adriatico

... che qui tradurrò non come il framing di Lakoff - cioè: la parola che, in Non pensare all', ... I capelli ricrescono, quel che non titi tempra. Twitter vuole anche la testa di Diane ...Forse non è ben chiaro che di fronte a una pandemia, che in mediaogni giorno 500 italiani, la campagna di dovrebbe essere un'operazione straordinaria. ... L'nella stanza Il problema ...Colpito dalla proboscide di un elefante, ha sbattuto la testa contro le sbarre di un recinto ed è morto: tragedia in Spagna, la vittima è un lavoratore di uno zoo nel Parco Naturale di Cabarceno, ...SANTANDER - Stava pulendo il recinto degli elefanti e, verosimilmente, si è troppo avvicinato a un'elefantessa con il suo cucciolo. Questa lo ha colpito con la sua proboscide, lanciandolo contro le sb ...