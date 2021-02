Draghi convoca Cdm urgente alle 12.30: la decisione che nessuno si aspettava (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cambio ai vertici della Protezione civile. Il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe deciso di sostituire l’attuale capo Angelo Borrelli. È il primo passo di una ristrutturazione delle varie strutture che si occupano dell’epidemia da Covid 19. Tra gli osservati speciali ci sono la struttura del commissario Domenico Arcuri e la composizione del Comitato tecnico scientifico. La scelta potrebbe essere ratificata dal consiglio dei ministri che si sta svolgendo dalle 12.30. Si tratta del primo passo della ristrutturazione delle diverse strutture che si occupano di coadiuvare il governo nella gestione della pandemia in corso. Oltre a Borrelli gli osservati speciali sono Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza, e i membri del Comitato tecnico-scientifico. A chiedere la sostituzione di Arcuri sono state in particolare le forze che nel ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cambio ai vertici della Protezione civile. Il presidente del Consiglio Marioavrebbe deciso di sostituire l’attuale capo Angelo Borrelli. È il primo passo di una ristrutturazione delle varie strutture che si occupano dell’epidemia da Covid 19. Tra gli osservati speciali ci sono la struttura del commissario Domenico Arcuri e la composizione del Comitato tecnico scientifico. La scelta potrebbe essere ratificata dal consiglio dei ministri che si sta svolgendo d12.30. Si tratta del primo passo della ristrutturazione delle diverse strutture che si occupano di coadiuvare il governo nella gestione della pandemia in corso. Oltre a Borrelli gli osservati speciali sono Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza, e i membri del Comitato tecnico-scientifico. A chiedere la sostituzione di Arcuri sono state in particolare le forze che nel ...

