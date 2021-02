Diletta Leotta, scollatura super e chiamata misteriosa: “Ti aspetto” – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) Diletta Leotta attira la totale attenzione di tutti i suoi fan con l’ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La nota conduttrice pubblica il VIDEO di una chiamata al cellulare:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 febbraio 2021)attira la totale attenzione di tutti i suoi fan con l’ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram. La nota conduttrice pubblica ildi unaal cellulare:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

quelliche_rai2 : In esclusiva a #QCC, una luminosa Diletta Leotta racconta i retroscena della sua love story. ??? @brendalodigiani - MediasetTgcom24 : Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius #dilettaleotta - zazoomblog : Diletta Leotta e Daniele Battaglia: colleghi per la radio amici per scelta - #Diletta #Leotta #Daniele #Battaglia: - Michael40992838 : RT @gabriel59076965: @CanYamanBushido @Rosetta41762490 Diletta Leotta e Daniele Scardina sono ancora insieme a poche settimane dalla rottur… - gabriel59076965 : @CanYamanBushido @Rosetta41762490 Diletta Leotta e Daniele Scardina sono ancora insieme a poche settimane dalla rot… -