DayDreamer, anticipazioni oggi 26 febbraio: Yigit vuole confessare la verità (Di venerdì 26 febbraio 2021) anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 26 febbraio di DayDreamer –Le Ali del Sogno: Yigit con il ritorno di Can è fuori di testa, perché teme che lui possa fare di nuovo breccia nel cuore di Samen. Per questo motivo decide di voler raccontare la verità alla Aydin. Huma trema perché fa parte pure lei dell’imbroglio. DayDreamer va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021)della puntata di, venerdì 26di–Le Ali del Sogno:con il ritorno di Can è fuori di testa, perché teme che lui possa fare di nuovo breccia nel cuore di Samen. Per questo motivo decide di voler raccontare laalla Aydin. Huma trema perché fa parte pure lei dell’imbroglio.va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle Articolo completo: dal blog SoloDonna

