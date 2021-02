Covid | in Lombardia partiti vaccini a fascia 60-79 anni in zone a rischio

borghi_claudio : Parola fine (scontata) su quelli che chiedevano che con le regioni si facesse chissà che. Parola fine anche alle as… - Corriere : Lombardia verso l'arancione: dovranno chiudere bar e ristoranti - petergomezblog : #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 d… - AngelaVillani9 : RT @Corriere: Lombardia verso l'arancione: dovranno chiudere bar e ristoranti - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Covid, per la quarta settimana un peggioramento nel livello generale del rischio. Tutti i dati nella bozza Iss-ministero.… -

Per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941) è possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione anti- 19 collegandosi a ..., la mappa dell'Italia a colori cambia ancora ., Piemonte e Marche potrebbero passare dal giallo all' arancione . La Basilicata potrebbe passare in rosso . Sono queste le prime ...Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Sono partite da questa mattina alle 8.30 in Lombardia le vaccinazioni delle persone di età compresa tra i 60 e i ...Tuttavia in 10 Regioni l’indice di contagio ha già oltrepassato quota 1. Il Molise, in particolare ha chiesto di poter andare in zona rossa, vista la situazione di crescita dei casi. Covid, Rt oltre l ...