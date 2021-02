Covid, impennata di contagi in Lombardia: le province più colpite (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Torna l’allerta in Lombardia, dopo l’istituzione della zona arancione “rafforzata” in alcune aree e il probabile ritorno in zona arancione per tutta la regione dalla settimana prossima. A mettere in allarme le autorità sanitarie è l’improvviso balzo di contagi registrato il 25 febbraio: 4.243 nuovi casi in un solo giorno. Da lunedì 22 febbraio l’incremento di casi è stato costante e repentino (1.491, 2.480, 3.310, e infine 4.243); aumenti significativi, seppur meno improvvisi, si sono registrati anche in Campania (2.385), Emilia-Romagna (2.090). Covid, la situazione in Lombardia: le province più colpite Per la Lombardia, si tratta dell’incremento più alto registrato nel 2021: era infatti dal 4 dicembre 2020 che la regione non registrava un ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Torna l’allerta in, dopo l’istituzione della zona arancione “rafforzata” in alcune aree e il probabile ritorno in zona arancione per tutta la regione dalla settimana prossima. A mettere in allarme le autorità sanitarie è l’improvviso balzo diregistrato il 25 febbraio: 4.243 nuovi casi in un solo giorno. Da lunedì 22 febbraio l’incremento di casi è stato costante e repentino (1.491, 2.480, 3.310, e infine 4.243); aumenti significativi, seppur meno improvvisi, si sono registrati anche in Campania (2.385), Emilia-Romagna (2.090)., la situazione in: lepiùPer la, si tratta dell’incremento più alto registrato nel 2021: era infatti dal 4 dicembre 2020 che la regione non registrava un ...

