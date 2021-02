Con un traghettatore il Dortmund è quasi ai quarti di Champions e sta risalendo in Bundesliga (Di venerdì 26 febbraio 2021) Caro Napolista, invocare la mancanza di un traghettatore che possa accompagnare il Napoli a fine stagione è uno di quegli argomenti molto pretestuosi che nascono dalla mentalità snobistica – per non dire pacchiana – con cui l’ambiente napoletano oppone tenace resistenza a dare la virata che servirebbe quando, come ora, si versa in una fase di involuzione desolata e perdurante. Il Napoli di Gattuso ha ormai raggiunto una continuità di risultati scoraggianti che la squadra non conosceva da oltre dieci anni e in questo panorama ci si concede il finto argomento ostativo di dire che Tizio non prende squadre in corsa, che Caio chiede garanzie che ora la società non può dare e che quindi è anche per colpa di Tizio e di Caio che il Napoli resta nel limbo di questo pantano. Insomma, si fa sfoggio della mentalità di chi invoca l’avversità dei fattori esterni per ridimensionare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Caro Napolista, invocare la mancanza di unche possa accompagnare il Napoli a fine stagione è uno di quegli argomenti molto pretestuosi che nascono dalla mentalità snobistica – per non dire pacchiana – con cui l’ambiente napoletano oppone tenace resistenza a dare la virata che servirebbe quando, come ora, si versa in una fase di involuzione desolata e perdurante. Il Napoli di Gattuso ha ormai raggiunto una continuità di risultati scoraggianti che la squadra non conosceva da oltre dieci anni e in questo panorama ci si concede il finto argomento ostativo di dire che Tizio non prende squadre in corsa, che Caio chiede garanzie che ora la società non può dare e che quindi è anche per colpa di Tizio e di Caio che il Napoli resta nel limbo di questo pantano. Insomma, si fa sfoggio della mentalità di chi invoca l’avversità dei fattori esterni per ridimensionare ...

fawkes9_guy : RT @napolista: Con un traghettatore il Dortmund è quasi ai quarti di Champions e sta risalendo in Bundesliga POSTA NAPOLISTA – A dicembre… - napolista : Con un traghettatore il Dortmund è quasi ai quarti di Champions e sta risalendo in Bundesliga POSTA NAPOLISTA – A… - Max1969Av : @enzogoku69 Probabilmente si valuta che la squadra è ancora con Gattuso, il traghettatore, che per definizione è un… - AlessiaAccurso : RT @enzogoku69: ??#Adl lavora su 2 nomi per il prossimo allenatore, entrambi per motivi diversi possono arrivare solo a Giugno. La stagione… - frankneapolitan : @enzogoku69 Vincè con tutto il rispetto, sto fatto che non esisterebbe un traghettatore x me è una grande cavolata… -