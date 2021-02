Chiara Ferragni, il segreto di Fedez: «Soffro d’ansia, sono in terapia e mi faccio fare i tarocchi…» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Chiara Ferragni, Fedez rivela: «Soffro d’ansia, sono in terapia e mi faccio fare i tarocchi…». Oggi, il rapper milanese ha lasciato Milano per raggiungere Sanremo in attesa dell’inizio del Festival, il prossimo 2 marzo. Per la prima volta, dall’inizio della pandemia, Fedez si separerà per dieci giorni dalla moglie Chiara Ferragni (in attesa della seconda figlia) e dal primogenito Leone. In attesa del Festival, il cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente in cui ha rivelato: «Ho un pò d’ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 26 febbraio 2021)rivela: «ine mi». Oggi, il rapper milanese ha lasciato Milano per raggiungere Sanremo in attesa dell’inizio del Festival, il prossimo 2 marzo. Per la prima volta, dall’inizio della pandemia,si separerà per dieci giorni dalla moglie(in attesa della seconda figlia) e dal primogenito Leone. In attesa del Festival, il cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente in cui ha rivelato: «Ho un pò. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e laEmdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio ...

_buttabenzo : RT @sbetz10: Io volevo dire a Chiara Ferragni e Fedez che avrei voluto lello dentro all’Ariston a correre per il teatro e gridare “sono fia… - debbasmind : RT @sbetz10: Io volevo dire a Chiara Ferragni e Fedez che avrei voluto lello dentro all’Ariston a correre per il teatro e gridare “sono fia… - Alessan29756682 : RT @sbetz10: Io volevo dire a Chiara Ferragni e Fedez che avrei voluto lello dentro all’Ariston a correre per il teatro e gridare “sono fia… - GinGinnnh : RT @hcanyon_moon: se non ci fosse stato il covid avremmo goduto di chiara ferragni e leone nel pubblico di sanermo cioè immaginate i suoi o… - Gaia25_f1lover : Ho appena realizzato che non vedremo gli outfit di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston ?? #Sanremo2021 -