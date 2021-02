"Buonasera, sono Papa Francesco, don Enrico?". La telefonata che non ti aspetti e che tanto emoziona (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come vive in lei, nel quotidiano, il suo ricordo? "Sento vere e non azzardate le considerazioni che feci cinque anni fa. Oggi, con il senno di poi comprendo cosa voglia dire dare la vita per un ... Leggi su sardegnalive (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come vive in lei, nel quotidiano, il suo ricordo? "Sento vere e non azzardate le considerazioni che feci cinque anni fa. Oggi, con il senno di poi comprendo cosa voglia dire dare la vita per un ...

lasarina29 : RT @alemastronardif: Buonasera amici! ?? Solo per oggi, in via del tutto eccezionale, le riprese del film TV 'Carla' con Alessandra Mastrona… - Beentoolong104 : @PirlaSaggezza Ciaooo...sono in Australia quindi buonasera ???? - Mirco70995444 : RT @madameselene_: Buonasera ?? Io sono online e super eccitata, vi aspetto! - CresiAntonello : @PiazzapulitaLA7 @stefanomassini Buonasera, sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto a proposito del t… - nilikeboobs : RT @madameselene_: Buonasera ?? Io sono online e super eccitata, vi aspetto! -