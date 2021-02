Atalanta-Real Madrid, Percassi: “Il rosso a Freuler un torto gravissimo, una partita rovinata” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” dopo il match di Champions League contro il Real Madrid. Il patron della Dea si è soffermato sul cartellino rosso mostrato dall’arbitro a Freuler: “L’arbitro ha rovinato una partita. Quando ho visto il rosso mi sono venuti i brividi, inizialmente ho pensato che avesse tirato fuori il cartellino sbagliato. Un’altra cosa che ha sorpreso tutti è stato il fatto che il direttore di gara non è andato a rivedere l’azione al Var. Si è trattato di un torto gravissimo“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente dell’Antonioha parlato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” dopo il match di Champions League contro il. Il patron della Dea si è soffermato sul cartellinomostrato dall’arbitro a: “L’arbitro ha rovinato una. Quando ho visto ilmi sono venuti i brividi, inizialmente ho pensato che avesse tirato fuori il cartellino sbagliato. Un’altra cosa che ha sorpreso tutti è stato il fatto che il direttore di gara non è andato a rivedere l’azione al Var. Si è trattato di un“. SportFace.

