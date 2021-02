Ambiente | sette denunce nel polo nautico di Torre Annunziata

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna persona denunciata per scarico di acque reflue, altre due per gestione illecita dei rifiuti e quattro per emissioni non autorizzate. È il bilancio di un’ampia azione di controllo dei carabinieri del comando per la tutela ambientale nell’area delex area Aprea Mare di(Napoli), azione coordinata dalla Procura oplontina e finalizzata a contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale. Dopo circa un mese dai primi sequestri, i carabinieri del Noe di Napoli, supportati dai militari del gruppo di, hanno concluso le attività di verifica degli opifici industriali operanti nell’area gestita dalla società Condominio Marina di, al cui interno insistono ...

peppos1987 : RT @Focus_it: Sette luoghi comuni sui gatti, sfatati #giornatamondialedelgatto - SaiCheARoma : RT @ARPALazio: #CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio? Ieri 17/2/2021 sette centraline hanno superato i limiti di legge per #pm10: -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente sette

Sassilive.it

Chi può diventare motivo di destabilizzazione per la serenità dell'rischia l'allontamento, ...su dieci sono da fuori regione perché le strutture in Emilia - Romagna con 1.500 posti ...... sedie, lampade ed espositori che vanno infatti ad ammodernare l'della biblioteca, a ... Per circamesi, due bibliotecarie della Passerini - Landi, Francesca Agosti e Nicoletta Dallavalle, ...Il protocollo d'intesa verrà firmato domani al Castello di Jerago tra i Comuni di Jerago con Orago, Azzate, Brunello, Casale Litta, Crosio della Valle, Mornago e Sumirago: obiettivo arrivare ad ecomus ...Nel 2011 il Comune di Lampedusa e Linosa aveva rilasciato in favore della Società W.S. s.r.l la concessione edilizia per un fabbricato costruito in data antecedente al 1976 sito in Lampedusa ed ...