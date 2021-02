Ambasciatore e carabiniere uccisi in Congo Funerali di Stato "ai costruttori di fraternità"

_Carabinieri_ : Con lacrime e orgoglio in Santa Maria degli Angeli l'ultimo saluto all'Ambasciatore L. Attanasio e al Carabiniere V… - ItalyMFA : Raccoglimento e commozione alla #Farnesina e nelle Ambasciate e Consolati nel mondo per l'Ambasciatore Luca Attanas… - ItalyMFA : Un Ambasciatore d’Italia, Luca Attanasio, e un Carabiniere, Vittorio Iacovacci, lavoravano insieme e sono morti ins… - Donatel65682407 : RT @Agenzia_Ansa: Commozione e raccoglimento nelle ambasciate italiane nel mondo per ricordare l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabinie… - SVelascoJimenez : RT @SM_Difesa: Le #ForzeArmate???? porgono l’ultimo saluto all’Ambasciatore Luca Attanasio e al Carabiniere Vittorio Iacovacci, unendosi al l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambasciatore carabiniere

... la moglie dell', Zakia Seddiki, in vestito nero e grandi occhiali scuri a coprire il ... tra i banchi anche Domenica, fidanzata del, i suoi genitori Marcello e Angela, il ...... ilnon ha potuto sparare La pistola di Iacovacci non ha sparato il giorno dell'agguato alla missione italiana in Congo in cui ilè rimasto ucciso assieme all'...Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo, "costruttori della fraternità tra popoli", "sono stati strappati a questo mondo dagli artigli di una violenza stupida e feroce che non porterà ne ...Il ricordo di Olaseni Olatoye Oluga che vive a Jesi e ha lavorato in Nigeria con l’ambasciatore ucciso in Congo: "Mi è stato di esempio" ...