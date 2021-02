Zielinski | «Ora dobbiamo vincere più partite possibili in campionato C’è tanta amarezza»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Piotrha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Granada che è costata l’eliminazione agli azzurri Piotrha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Granda che è costata però l’eliminazione agli azzurri.– «Penso che dopo il primo gol, dovevamo attaccare di più ed essere più cattivi. Eravamo superiori ai nostri avversari, poi abbiamo preso il gol che ci ha complicato le cose. C’è rimpianto, potevamo passare. Fa male per la società, per i giocatori e i tifosi. Prima della partita erano tantissimi a caricare la squadra, oraconcentrarci sule conquistare il miglior posto possibile per tornare a fare grandi cose in Europa».– «Sicuramente bisognale ...

...bisogna ritrovare uomini ed entusiasmo per il campionato, col quarto posto che rimane l'obiettivo stagionale perseguibile. Il finale in crescendo alimenta un minimo di ottimismo. RAGGIO...Mancava mezz'alla fine, Gattuso ha spedito in campo Mertens (al rientro) al posto di Elmas, Politano si è spostato a destra e l'imprendibileè passato al centro come trequartista. Per ...Gli azzurri si sono portati avanti con Zielinski, pareggiati da Montero e serve a poco il gol di Fabian Ruiz. Alle ore 21 i nostri esperti analizzeranno la partita di ritorno dei sedicesimi, ...Napoli, 25 feb. - (Adnkronos) - Non riesce la 'remuntada' al Napoli che supera 2-1 il Granada allo stadio 'Maradona' ma esce ai sedicesimi di finale di Europa League in virtù del ko per 2-0 subito in ...