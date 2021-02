Vortice Polare, devastanti effetti meteo a catena: rischio gelo a Marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gli effetti devastanti del Vortice Polare Ebbene sì, torniamo sull’argomento perché è giusto che si affronti anche in vista dell’imminente Primavera. Cos’è il Vortice Polare lo sappiamo, ma al di là dei tecnicismi ciò che più interessa – a noi ma soprattutto a voi – è l’effetto sulla circolazione atmosferica e conseguentemente sul quadro meteo climatico stagionale. Alcune premesse. Anzitutto sappiamo che arriviamo da un Inverno segnato da un Vortice Polare debole, ovvero un Vortice Polare non capace di trattenere il gelo sul Circolo Polare Artico ma al contrario capace di lasciarselo scappare verso latitudini temperate. La debolezza è scaturita dalla gran forma ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) GlidelEbbene sì, torniamo sull’argomento perché è giusto che si affronti anche in vista dell’imminente Primavera. Cos’è illo sappiamo, ma al di là dei tecnicismi ciò che più interessa – a noi ma soprattutto a voi – è l’effetto sulla circolazione atmosferica e conseguentemente sul quadroclimatico stagionale. Alcune premesse. Anzitutto sappiamo che arriviamo da un Inverno segnato da undebole, ovvero unnon capace di trattenere ilsul CircoloArtico ma al contrario capace di lasciarselo scappare verso latitudini temperate. La debolezza è scaturita dalla gran forma ...

