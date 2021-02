Uomini e Donne, colpo di scena: Riccardo va via con Roberta, ma Gemma tira in ballo Ida (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ci siamo. I fans più accorati della neo coppia possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Roberta e Riccardo ce l’hanno fatta e, dopo le tante difficoltà incontrate sul loro cammino escono dallo studio insieme e in grande stile. Riccardo e Roberta: sboccia l’amore Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno creato scompiglio negli studi di Uomini e Donne nella registrazione che si è tenuta Mercoledì 24 febbraio 2021. La dama e il cavaliere del Trono Over hanno letteralmente stupito il pubblico presente e quello a casa con una svolta inaspettata. Secondo infatti quanto riportato dal Vicolo Delle News la giovane coppia ha vissuto emozioni intensissime, per loro infatti è stata imbastita una scena ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ci siamo. I fans più accorati della neo coppia possono finalmentere un sospiro di sollievo.ce l’hanno fatta e, dopo le tante difficoltà incontrate sul loro cammino escono dallo studio insieme e in grande stile.: sboccia l’amoreGuarnieri eDi Padua hanno creato scompiglio negli studi dinella registrazione che si è tenuta Mercoledì 24 febbraio 2021. La dama e il cavaliere del Trono Over hanno letteralmente stupito il pubblico presente e quello a casa con una svolta inaspettata. Secondo infatti quanto riportato dal Vicolo Delle News la giovane coppia ha vissuto emozioni intensissime, per loro infatti è stata imbastita una...

