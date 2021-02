Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: Gemma censurata, torna Roberta (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che Gemma sarà nuovamente vittima di uno scherzo di Tina Cipollari. Roberta, invece, dopo essersi assentata durante la precedente messa in onda a causa di un malore, tornerà in studio. La dama avrà un confronto con Riccardo parecchio acceso. L’argomento trattato sarà, ancora una volta, la mancanza di passionalità da parte di Guarnieri. Considerando la delicatezza del tema, l’uomo si mostrerà molto turbato. Gemma censurata a Uomini e Donne Nella puntata odierna di Uomini e Donne, le anticipazioni de Il Vicolo della news ci rivelano che si tornerà a ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ledelladirivelano chesarà nuovamente vittima di uno scherzo di Tina Cipollari., invece, dopo essersi assentata durante la precedente messa in onda a causa di un malore, tornerà in studio. La dama avrà un confronto con Riccardo parecchio acceso. L’argomento trattato sarà, ancora una volta, la mancanza di passionalità da parte di Guarnieri. Considerando la delicatezza del tema, l’uomo si mostrerà molto turbato.Nelladi, lede Il Vicolo della news ci rivelano che si tornerà a ...

