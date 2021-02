Uomini e Donne anticipazioni: ecco la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua (Di giovedì 25 febbraio 2021) . I due protagonisti del trono over lasciano il programma screenIeri, mercoledì 24 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo quanto riferito dalle “talpe” del Vicolodellenews.it, c’è stato un vero e proprio colpo di scena che riguarda Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo quasi due mesi di ”confusione” la coppa ha deciso di abbandonare il programma dichiarando di essere innamorati e pronti a vivere una storia d’amore lontana dalle telecamere. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Uomini e Donne, Patrizia furiosa con Roberto: il motivo dello scontro Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo e Roberta ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021) . I due protagonisti del trono over lasciano il programma screenIeri, mercoledì 24 febbraio, è stata registrata una nuova puntata di. Secondo quanto riferito dalle “talpe” del Vicolodellenews.it, c’è stato un vero e proprio colpo di scena che riguardaDi. Dopo quasi due mesi di ”confusione” la coppa ha deciso di abbandonare il programma dichiarando di essere innamorati e pronti a vivere una storia d’amore lontana dalle telecamere. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->, Patrizia furiosa con Roberto: il motivo dello scontro...

