Ufficiale: Parma, arriva il difensore 2003 Circati

Continua il mercato in casa Parma. La società di ducale ha comunicato l'arrivo del giovane classe 2003 Alessandro Circati. Questo il comunicato del Parma: "La società Parma Calcio 1913 comunica il trasferimento a titolo definitivo dal Perth Glory F.C: (Australia) del calciatore Alessandro Circati (Fidenza, 10.10.2003), difensore".

