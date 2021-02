Stellantis - La Geico Taikisha di Cinisello costruirà l'impianto di verniciatura di Gliwice (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà la Geico Taikisha a costruire il nuovo impianto di verniciatura nella fabbrica di PSA di Gliwice, in Polonia. La multinazionale italo-giapponese con sede a Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese, specializzata nella realizzazione di macchinari automatizzati per la tinteggiatura delle scocche, si è aggiudicata l'importante commessa dal gruppo Stellantis, che nello stabilimento polacco produce i furgoni per i marchi Peugeot, Citroën, Opel e Vauhall. Approccio costruttivo innovativo. Secondo le previsioni, la nuova struttura verrà allestita nel giro di 15 mesi. Si tratta di tempistiche ridotte rispetto alla media: un elemento risultato decisivo nell'assegnazione dell'appalto e dovuto all'approccio particolarmente innovativo nella progettazione ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sarà laa costruire il nuovodinella fabbrica di PSA di, in Polonia. La multinazionale italo-giapponese con sede aBalsamo, nell'hinterland milanese, specializzata nella realizzazione di macchinari automatizzati per la tinteggiatura delle scocche, si è aggiudicata l'importante commessa dal gruppo, che nello stabilimento polacco produce i furgoni per i marchi Peugeot, Citroën, Opel e Vauhall. Approccio costruttivo innovativo. Secondo le previsioni, la nuova struttura verrà allestita nel giro di 15 mesi. Si tratta di tempistiche ridotte rispetto alla media: un elemento risultato decisivo nell'assegnazione dell'appalto e dovuto all'approccio particolarmente innovativo nella progettazione ...

Pellegrini4R : RT @quattroruote: #Stellantis, la Geico Taikisha di Cinisello Balsamo costruirà l'impianto di verniciatura per la fabbrica di Gliwice, in P… - quattroruote : #Stellantis, la Geico Taikisha di Cinisello Balsamo costruirà l'impianto di verniciatura per la fabbrica di Gliwice… -