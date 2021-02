Stasera in tv: film comico con protagonista Checco Zalone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda un film del 2011 interpretato da Checco Zalone e diretto da Gennaro Nunziante Stasera in tv, alle 21:21, su Canale 5 andrà in onda Che bella giornata. Il film italiano del 2011, diretto da Gennaro Nunziante, è il secondo che vede il comico pugliese interpretare il ruolo di protagonista, dopo Cado dalle nubi del 2009, sempre con Nunziante in cabina di regia. Cast Il cast comprende, oltre Zalone: Tullio Solenghi (cardinale Rosselli), Rocco Papaleo (Nicola), Herbert Ballerina (Giovanni), Caparezza (interpreta se stesso), Ivano Marescotti (colonnello Gismondo Mazzini), Paolo De Vita (maresciallo Giuseppe Capobianco), Nabiha Akkari (Farah Sadir), Isabelle Adriani (Mercedes), Anna Rita ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021)in tv, in prima serata, andrà in onda undel 2011 interpretato dae diretto da Gennaro Nunziantein tv, alle 21:21, su Canale 5 andrà in onda Che bella giornata. Ilitaliano del 2011, diretto da Gennaro Nunziante, è il secondo che vede ilpugliese interpretare il ruolo di, dopo Cado dalle nubi del 2009, sempre con Nunziante in cabina di regia. Cast Il cast comprende, oltre: Tullio Solenghi (cardinale Rosselli), Rocco Papaleo (Nicola), Herbert Ballerina (Giovanni), Caparezza (interpreta se stesso), Ivano Marescotti (colonnello Gismondo Mazzini), Paolo De Vita (maresciallo Giuseppe Capobianco), Nabiha Akkari (Farah Sadir), Isabelle Adriani (Mercedes), Anna Rita ...

