Sopravvive in mezzo all'oceano Pacifico per 14 ore aggrappato a una boa: La storia incredibile di Vidam

Alice Torri

È riuscito a Sopravvivere, solo in mezzo all'oceano Pacifico, per 14 ore, aggrappandosi a una boa alla deriva. È la storia di Vidam Perevertilov, raccontata da Tgcom. Il 52enne capo macchinista della nave Silver Supporter è caduto in acqua dal ponte, nel cuore della notte, senza giubbotto di salvataggio. Solo il mattino dopo il capitano del cargo ha capito di avere perso un uomo in mare; ha quindi invertito la rotta, per cercare il naufrago. Il fatto è accaduto il 16 febbraio scorso. La nave stava facendo una rotta di routine, tra il porto di Tauranga, in Nuova Zelanda, e le isole Pitcairn, territorio d'oltremare britannico. Secondo quanto emereso, Perevertilov sarebbe caduto in mare, per un malore, proprio mentre la nave aveva compiuto due terzi della traversata, e si ...

