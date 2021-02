Scontro Ibra-Lukaku, Wosky: “Per Romelu la madre è una Dea, capisco la sua arrabbiatura” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Erwin Wosky, primo allenatore di Romelu Lukaku nelle giovanili del Koninklijke Rupel Boom FC in Belgio, in un’intervista a Tuttosport ha espresso la sua opinione riguardo allo Scontro avvenuto nel derby di Coppa Italia tra Ibrahimovic e l’attaccante interista, spiegando il perché Lukaku abbia avuto questa reazione. “Per Romelu sua mamma è sempre stata giustamente intoccabile. Una sorta di Dea” ha raccontato. “Se dicevi qualcosa di irriguardoso verso di lei, lui si arrabbiava e parecchio. Quindi se Ibra gli ha detto qualcosa sulla madre, capisco perché si sia arrabbiato. La risposta migliore l’ha data comunque in campo, segnando e battendo il Milan. Così si fa”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Erwin, primo allenatore dinelle giovanili del Koninklijke Rupel Boom FC in Belgio, in un’intervista a Tuttosport ha espresso la sua opinione riguardo alloavvenuto nel derby di Coppa Italia trahimovic e l’attaccante interista, spiegando il perchéabbia avuto questa reazione. “Persua mamma è sempre stata giustamente intoccabile. Una sorta di Dea” ha raccontato. “Se dicevi qualcosa di irriguardoso verso di lei, lui si arrabbiava e parecchio. Quindi segli ha detto qualcosa sullaperché si sia arrabbiato. La risposta migliore l’ha data comunque in campo, segnando e battendo il Milan. Così si fa”. SportFace.

cmdotcom : Il maestro di #Lukaku: 'Scontro con #Ibra? Per lui la madre è una dea intoccabile' - McVirga86 : @franvanni Infatti stupisce che nello scontro ibra/lukaku non si citi raiola. - infoitsport : Scontro Ibra-Lukaku, il belga: “Sono io il migliore” - marti_carli : Questo individuo per riferirsi a Kessie usa il termine “scimmia”. Poi magari è uno di quelli che inneggiava al “Ibr… - Rossonerosemper : @RiddleHack1899 4 punti (5 con lo scontro diretto a favore loro) senza coppe una squadra di Conte non li perde mai.… -