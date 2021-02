Salvini incalza Draghi: “Basta paura, no a Pasqua chiusi in casa” (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Sindaci di tutti i colori chiedono di riavviare alcune attivita’ economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano alcun rischio. Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura e paura. Se ci sono situazioni a rischio si intervenga a livello locale, parlare gia’ oggi di una Pasqua chiusi in casa mi sembra irrispettoso per gli italiani“. Cosi’ Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori dal Senato. SALVINI: LEGA AL VIMINALE PER TASER E PISTOLA ELETTRICA Leggi su dire (Di giovedì 25 febbraio 2021) ROMA – “Sindaci di tutti i colori chiedono di riavviare alcune attivita’ economiche, sociali e imprenditoriali che non comportano alcun rischio. Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura e paura. Se ci sono situazioni a rischio si intervenga a livello locale, parlare gia’ oggi di una Pasqua chiusi in casa mi sembra irrispettoso per gli italiani“. Cosi’ Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori dal Senato. SALVINI: LEGA AL VIMINALE PER TASER E PISTOLA ELETTRICA

Ultime Notizie dalla rete : Salvini incalza Campania, Lega: nuovi coordinatori provinciali a Napoli e Salerno ...Vincenzo Catapano e il segretario dei giovani della Lega Campania Nicholas Esposito - incalza Grant ... Siamo pronti alle prossime sfide al fianco del segretario federale Matteo Salvini".

Carfagna lascia, Salvini tenta il colpaccio: Berlusconi 'fregato' sul filo di lana? ...della Camera in favore di Matteo Salvini. Il rumor arriva dall' Adnkronos , secondo cui la partita sul completamento della squadra di Mario Draghi è ancora tutta da giocare. Ma il tempo incalza: si ...

Salvini incalza Draghi: "Basta paura, no a Pasqua chiusi in casa" - DIRE.it Dire Enrico Lucci incalza Salvini in romanesco: "Lo devi capì!" A Cartabianca il confronto tra l'ex iena Enrico Lucci e il leader della Lega Matteo Salvini sui ristoranti aperti a cena. Un siparietto che non è certo passato inosservato, sia per i toni che per i co ...

Enrico Lucci ospite a #Cartabianca incalza Salvini sulle aperture e chiusure dei locali. Finalmente Lucci tiene testa, senza alcun timore riverenziale, ad un politico così come dovrebbero fare i giorn ...

