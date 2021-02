Riders | il 26 marzo è sciopero | «Non per noi | ma per tutti»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) L’assemblea organizzata ieri dalla rete «RiderXidiritti» ha lanciato unonazionale il prossimo 26e ha invitato i consumatori a boicottare per solidarietà alla loro lotta tutte le piattaforme (Deliveroo, Just Eat, Glovo e Uber Eats) che sono state multate dalla procura di Milano per 733 milioni di euro e l’obbligo di assumere da dipendenti almeno 60 mila ciclo-fattorini. Un colpo colossale, ed esemplare, contro la declassificazione del lavoro etero-organizzato , dipendente parasubordinato, svolto dai ciclofattorini coordinati mediante algoritmo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

