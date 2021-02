Ragù di cinghiale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il è perfetto per un primo delizioso, sfizioso per la domenica o per ogni occasione in cui lo gradite. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Carne di cinghiale Cipolle Carote Sedano Vino rosso (il cinghiale deve essere coperto) Bacche di ginepro Rosmarino Prezzemolo Alloro Pepe nero Salsa di pomodoro Olio extravergine d’oliva Iniziamo la preparazione del quindi mettete il cinghiale (sia fresco sia congelato ) sotto l’acqua corrente fredda e sciacquatelo fin quando l’acqua non sarà limpida. Fatelo sgocciolare e nel frattempo sbucciate, lavate e tagliate le carote, le cipolle ed il sedano. Trasferite quindi il cinghiale in un contenitore capiente, mettete le verdure tagliate grossolanamente, aggiungete le bacche di ginepro, il rosmarino, il prezzemolo, il pepe e l’alloro, coprite con la pellicola ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il è perfetto per un primo delizioso, sfizioso per la domenica o per ogni occasione in cui lo gradite. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Carne diCipolle Carote Sedano Vino rosso (ildeve essere coperto) Bacche di ginepro Rosmarino Prezzemolo Alloro Pepe nero Salsa di pomodoro Olio extravergine d’oliva Iniziamo la preparazione del quindi mettete il(sia fresco sia congelato ) sotto l’acqua corrente fredda e sciacquatelo fin quando l’acqua non sarà limpida. Fatelo sgocciolare e nel frattempo sbucciate, lavate e tagliate le carote, le cipolle ed il sedano. Trasferite quindi ilin un contenitore capiente, mettete le verdure tagliate grossolanamente, aggiungete le bacche di ginepro, il rosmarino, il prezzemolo, il pepe e l’alloro, coprite con la pellicola ...

Ultime Notizie dalla rete : Ragù cinghiale Kouame risponde alle domande dei tifosi attraverso i canali social della Fiorentina 'Pasta col ragù di cinghiale'. Drink preferito. 'La fanta'. Libro sul comodino. 'La Bibbia'. Musica. 'Rap francese e ivoriano'. Gol più bello. 'Il primo in Serie A'. Giocatore che lo ispira. 'Drogba'.

Come scegliere la giusta marinatura per esaltare e arricchire il sapore di ogni tipo di carne Infatti per preparare delle deliziose pappardelle al ragù di cinghiale è importantissimo marinare la carne per almeno una notte intera.

