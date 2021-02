Pompei, la polemica su Zuchtriegel oscura i disastri della riforma Franceschini (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Fausto Longo* ed Emanuele Greco** Ho seguito le polemiche di questi giorni sulla nomina di Gabriel Zuchtriegel a Pompei con le relative discussioni sulla giovane età del candidato, sul suo curriculum scientifico più o meno ricco, sulla complessità del sito di Pompei rispetto a Paestum. Pompei è senza dubbio uno dei siti più importanti al mondo per la sua storia, per il fascino che produce anche in un pubblico spesso e volentieri inconsapevole. Tutto ciò mi sembra evidente, ma è nauseante constatare come in questo nostro Paese si accendano i riflettori sulla gestione del patrimonio archeologico unicamente quando si parla dei grandi siti archeologici o dei principali musei, sostanzialmente verso quei luoghi che sono stati al centro della riforma Franceschini perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) di Fausto Longo* ed Emanuele Greco** Ho seguito le polemiche di questi giorni sulla nomina di Gabrielcon le relative discussioni sulla giovane età del candidato, sul suo curriculum scientifico più o meno ricco, sulla complessità del sito dirispetto a Paestum.è senza dubbio uno dei siti più importanti al mondo per la sua storia, per il fascino che produce anche in un pubblico spesso e volentieri inconsapevole. Tutto ciò mi sembra evidente, ma è nauseante constatare come in questo nostro Paese si accendano i riflettori sulla gestione del patrimonio archeologico unicamente quando si parla dei grandi siti archeologici o dei principali musei, sostanzialmente verso quei luoghi che sono stati al centroperché ...

