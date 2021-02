Pinguino giallo? Se non l'avete mai visto, eccolo qui (Di giovedì 25 febbraio 2021) Immaginate la sorpresa del fotografo naturalista Yves Adams, quando in mezzo a migliaia di pinguini con la classica livrea bianca e nera se n'è trovato di fronte uno vestito di giallo . Un incontro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Immaginate la sorpresa del fotografo naturalista Yves Adams, quando in mezzo a migliaia di pinguini con la classica livrea bianca e nera se n'è trovato di fronte uno vestito di. Un incontro ...

Incontro speciale nella Georgia del Sud: fotografato per la prima volta un raro pinguino giallo Non avevo mai visto o sentito parlare di un pinguino giallo", ha detto Adams alla stampa. "C'erano 120.000 pinguini su quella spiaggia ed era l'unico giallo". I pinguini reali sono la specie di ...

