Mortal Shell: annunciata la Enhanced Edition per PS5 e Xbox Series X e S (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mortal Shell, il soulslike di Cold Symmetry sbarcherà su PS5 Xbox Series X, ecco le caratteristiche e della data d'uscita della riedizione Molti anni fa, FromSoftware lanciò un vero e proprio genere (il cosiddetto "soulslike") con Demon's Souls, il titolo uscito a novembre in un'apprezzatissima riedizione che ha fatto da traino a PS5. La schiera dei titoli che si rifanno al primo indimenticabile e indimenticato gioco di From si infoltisce sempre più e, l'ultimo esponente, è stato Mortal Shell. Nelle ultime ore, Cold Symmetry ha annunciato che Mortal Shell: Enhanced Edition, una versione "completamente rimasterizzata" del suo gioco di ruolo soulslike sarà rilasciata per PS5 e Xbox ...

