LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: dieci chilometri all’arrivo. Lutsenko in testa con 1’10” sul gruppo (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Lutsenko non sarà facile da riprendere, il kazako perde molto poco al momento. 13.00 10 chilometri all’arrivo, 1’10” di vantaggio sul gruppo per Lutsenko. 12.58 Ripreso anche De Gendt, Lutsenko resta l’unico corridore che si trovava davanti al plotone. 12.56 12 chilometri al traguardo, 1’20” il vantaggio di Lutsenko. 12.54 Alle spalle degli Ineos c’è la Bora-Hangrohe di Buchmann. 12.53 Il gruppo riprende ora Colleoni e Warbasse. Pian piano il Team Ineos sta facendo selezione. 12.50 gruppo ancora molto numero, 15 chilometri al traguardo. Ivan Sosa ha finito il suo lavoro e, ora, tocca a Rivera. 12.46 ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02non sarà facile da riprendere, il kazako perde molto poco al momento. 13.00 10” di vantaggio sulper. 12.58 Ripreso anche De Gendt,resta l’unico corridore che si trovava davanti al plotone. 12.56 12al traguardo, 1’20” il vantaggio di. 12.54 Alle spalle degli Ineos c’è la Bora-Hangrohe di Buchmann. 12.53 Ilriprende ora Colleoni e Warbasse. Pian piano il Team Ineos sta facendo selezione. 12.50ancora molto numero, 15al traguardo. Ivan Sosa ha finito il suo lavoro e, ora, tocca a Rivera. 12.46 ...

