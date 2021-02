LBA | Brindisi | intervento riuscito per D’Angelo Harrison

(Di giovedì 25 febbraio 2021)al ginocchio sinistroper. A renderlo noto è l’Happy Casaattraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Happy Casacomunica che nella giornata odierna l’atletaè stato sottoposto adchirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro.L’, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dal Dott. Antonio Orgiani, ortopedico dello staff medico NBB, è perfettamente.Il giocatore nella giornata di domani sarà aper iniziare il percorso riabilitativo programmato con l’intero staff medico-sanitario biancoazzurro” Seguici su:Pagina Facebook Per altri articoli sul ...

PianetaBasketIT : Ufficiale la firma di Josh Bostic con la Happy Casa Brindisi - Basketcaffe : #LBA UFFICIALE - Brindisi firma Josh Bostic, rilasciato da Reggio Emilia. L'esterno classe 1987 sopperirà al vuoto… - bball_evo : LBA ???? - Josh Bostic saluta Reggio Emilia ma rimane ancora in A1 dove giocherà per l'Happy Casa Brindisi! -

Ultime Notizie dalla rete : LBA Brindisi

Metropolitan Magazine Italia

...stagione2020/21. La società ringrazia la Pallacanestro Reggiana per la fattiva collaborazione al fine della chiusura dell'accordo tra tutte le parti in causa. Il giocatore, arrivato a......stagione2020/21. La società ringrazia la Pallacanestro Reggiana per la fattiva collaborazione al fine della chiusura dell'accordo tra tutte le parti in causa. Il giocatore, arrivato a...LBA: l'Happy Casa Brindisi comunica attraverso il proprio sito l'esito positivo dell'intervento al ginocchio sinistro di D'Angelo Harrison ...Sabato in campo per la ripresa del campionato di serie A. L'Allianz Trieste sarà di scena al PalaPentassuglia contro una Happy Casa che ha tutte le intenzioni di tornare a volare. Ecco ...