Il figlio di Massimo Ghini ricoverato per Covid, tutto dopo una cena (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ ovviamente preoccupato per suo figlio Massimo Ghini, ha solo 25 anni ed è stato ricoverato a causa del Covid per polmonite bilaterale. Sembrava un contagio senza problemi, asintomatico, invece il figlio dell’attore dopo un controllo è stato ricoverato in ospedale. Massimo Ghini aveva già vissuto il timore per sua figlia che non riusciva a tornare da Londra, una vera odissea a cui si è aggiunta quella di suo figlio in ospedale. Ad Adnkronos Ghini ha raccontato come è avvenuto il contagio del ragazzo, tutto con un assembramento, una cena. Racconta che il figlio con un gruppo di amici avevano deciso di incontrarsi in casa per una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 febbraio 2021) E’ ovviamente preoccupato per suo, ha solo 25 anni ed è statoa causa delper polmonite bilaterale. Sembrava un contagio senza problemi, asintomatico, invece ildell’attoreun controllo è statoin ospedale.aveva già vissuto il timore per sua figlia che non riusciva a tornare da Londra, una vera odissea a cui si è aggiunta quella di suoin ospedale. Ad Adnkronosha raccontato come è avvenuto il contagio del ragazzo,con un assembramento, una. Racconta che ilcon un gruppo di amici avevano deciso di incontrarsi in casa per una ...

